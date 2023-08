Bild: SDTB, Historisches Archiv

Die Arbeit in der Akkufabrik ist gesundheitsschädlich - das liegt vor allem an der Verarbeitung des Bleis, das für die Produkte notwendig ist, aber auch an Lösungsmitteln und Schwefelsäure. Deshalb will das Unternehmen die Hygiene verbessern: Um Vergiftungen zu vermeiden oder zumindest frühzeitig zu erkennen, müssen sich die Arbeiter waschen (in diesem Raum), baden und regelmäßig ärztlich untersuchen lassen. Im Ersten Weltkrieg ist hier ein Lazarett untergebracht.