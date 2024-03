Bild: Imago Images/Peggy Mendel

Die Jagden werden dabei immer ausgefeilter: Waldgebiete, in denen Wölfe gesichtet werden, werden mit Wolfsnetzen und mit an Bändern angebrachten farbigen Lappen eingekreist. Allein die aus Hanfseil bestehenden Wolfsnetze zu transportieren war eine Plackerei, da sie mehrere Hundert Kilogramm wogen: Das Wolfsnetz auf dem Foto ist 200 Meter lang und zwei Meter breit. Die Wölfe werden daraufhin in Treibjagden in die Netze getrieben und mit Äxten und Knüppeln erschlagen.