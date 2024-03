Bild: dpa/FOTOPRES

Der letzte aufsehenerregende Anschlag der RAF und gleichzeitig der einzige, mit dem das Trio Klette, Staub und Garweg bislang konkret in Verbindung gebracht wurde: Im März 1993 sprengten drei Männer und eine Frau in den frühen Morgenstunden die schon fertiggestellte aber noch nicht bezogene Justizvollzugsanstallt Weiterstadt bei Darmstadt (Hessen). Mit Maschinenpistolen bewaffnet stürmten die Täter - mindestens drei Männer und eine Frau - die JVA. Das anwesende Personal fesselten sie in einiger Entfernung in einem Kleinbus. Mit insgesamt 200 Kilogramm Sprengstoff jagten die Terroristen das Gebäude in die Luft und verursachten einen Schaden von 80 bis 90 Millionen D-Mark.