Nach 30 Jahren im Untergrund ist in dieser Woche Daniela Klette gefasst worden. Sie soll an mehreren Straftaten beteiligt gewesen sein, die der dritten Generation der Roten Armee Fraktion (RAF) zugeordnet werden. Auch an mehreren Raubüberfällen solle Klette zwischen 2011 und 2016 beteiligt gewesen sein.

Wir wollten die Leute auf eine Recherchereise mitnehmen und zeigen, wie läuft das eigentlich, wenn man einen so irren Tipp bekommt. Wenn jemand anruft und sagt "Hey, ich glaube, ich habe vor Jahren auf einer Party in Köln möglicherweise eine RAF-Terroristin kennengelernt" und über Umwege gelangt man dann nach Kreuzberg: Das allein ist schon sehr spannend. Es ist natürlich schön, dass wir jetzt Klarheit haben. Aber es auch etwas erschreckend, wie nah wir Daniela Klette tatsächlich gekommen sind.

Khesrau Behroz : Als die Nachricht kam, dachten wir: Oh, das ist jetzt doch relativ schnell passiert. Wir haben uns schnell zusammengewuselt in unseren Team-Chats und geschaut, ist das tatsächlich die Frau, der wir so nahe gekommen sind in unserer zweiten Episode von "Legion: Most Wanted" ? Das war schon sehr überraschend in dem Augenblick.

rbb|24: Herr Behroz, Sie haben im Dezember 2023 mit Ihren Kolleg:innen nach der RAF-Terroristin Daniela Klette gesucht. Dabei waren Sie tatsächlich auf der richtigen Spur, konnten sie aber nicht finden. Was haben Sie gedacht, als Sie von der Verhaftung in dieser Woche erfahren haben?

Inwiefern erschreckend?

Am Ende sind wir schon selbst sehr überrascht. Wir hatten nicht so viel Zeit für die Recherche. Netto haben wir vielleicht zwei, drei Monate Recherchearbeit in dieses Projekt reingesteckt. Die Idee war, vor Weihnachten eine kleine Geschichte zu erzählen. Darüber, dass diese Frau seit über 30 Jahren gesucht wird, und natürlich auch, dass wir eine sehr spezifische Sache herausgefunden haben. Nämlich, dass sie in Kreuzberg Capoeira getanzt hat. Auf eine bestimmte Art und Weise finde ich das schon ein bisschen erschreckend. Das hat also funktioniert. Was wäre, wenn wir noch ein paar Wochen mehr Zeit gehabt hätten?

Ärgern Sie sich darüber?

Wir sind jetzt nicht verärgert. Aber klar, Vielleicht hätten wir irgendwie weitere Details rausfinden können, wenn wir in der Geschwindigkeit weitergemacht hätten.

Im Podcast sprechen Sie auch über Irrwege in der Recherche und von Zweifeln an der Geschichte. Einmal werfen Sie auch die Frage auf: Warum machen wir das eigentlich? Was ist an der RAF nach wie vor so faszinierend?

Einerseits ist da tatsächlich journalistischer Ehrgeiz. Auch wenn es natürlich eine völlig wilde Annahme ist, zu sagen, wir machen jetzt einen Podcast und wollen eine seit 30 Jahren gesuchte Person finden. Auf der anderen Seite ist es trotzdem eine gute Geschichte, dass auf Legion ein Zuhörer zukam, wir nehmen die Sache ernst und gehen dem so nach, wie er es bei anderen Themen auch tun.

Die RAF trifft aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene auf großes Interesse. Das ist schon immer so gewesen und auch jetzt sehen wir, was das für Wellen schlägt. Immer wenn es Nachrichten dazu gab oder wenn Filme dazu gemacht wurden sind, haben sich Leute dafür interessiert.