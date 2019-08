Etwa 490 Menschen sind im vergangenen Jahr an den Folgen der großen Hitzewelle in Berlin gestorben. Das geht aus Berechnungen des Robert- Koch-Instituts hervor [rki.de als PDF]. Zum Vergleich: In den ungewöhnlich heißen Sommertagen in den Jahren 2006 gab es demnach rund 390 Hitzetote, im Jahr 2015 waren es 310 Hitzetote in der Hauptstadt.

"Als Folge des Klimawandels treten in Deutschland seit etwa der Jahrtausendwende Hitzewellen in einer ungewöhnlichen Häufigkeit auf", schreibt das Institut in seinem Bericht. "Starke und/oder längere Hitzewellen führen dabei regelmäßig zu einer erhöhten Mortalität, besonders in den älteren Altersgruppen." Mortalität ist ein demografischer Begriff und bezeichnet die Sterberate.

Besonders betroffen sind Menschen über 84 Jahre. Dort lag die hitzebedingte Sterblichkeit laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts bei 300 Menschen pro 100.000 Einwohner. In der Altersgruppe der 75- bis 84-Jährigen betrug sie 2018 schätzungsweise 60 pro 100.000 Einwohner.