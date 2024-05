Camping-Urlaub wird immer beliebter - was sich auch an gestiegenen Preisen auf Campingplätzen zeigt. In Deutschland gehört Berlin zu den teuersten Orten, Brandenburg liegt fast genau im bundesweiten Schnitt.

Camping-Urlaub ist in Berlin mit am teuersten - Brandenburg im Mittelfeld

Wie dieser christliche Festtag zum feucht-fröhlichen Herrentag wurde, ist nicht ganz klar. Bei Wikipedia heißt es, die heutige Form des Feierns sei gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und Umgebung aufgekommen – "vermutlich aus wirtschaftlichen Interessen von Brauereiunternehmern ins Leben gerufen". Laut der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) hingegen gibt es Hinweise darauf, dass das Treiben am Vatertag aus dem Brauchtum rund um Himmelfahrt entstanden sein könnte. Bereits im 17. Jahrhundert hätten manche Prozessionen mit einem Trinkgelage geendet. Daraus hätten sich dann im 19. Jahrhundert in manchen Großstädten organisierte Ausflugsfahrten nur für Männer entwickelt.

Und wer für den Tag noch nach einer ganz anderen Aktivität mit Freunden oder der Familie sucht, könnte beispielsweise nach Vögeln Ausschau halten. Der Naturschutzbund (Nabu) hat vom 9. bis 12. Mai, also von Vater- bis Muttertag, bundesweit zur "Stunde der Gartenvögel 2024" [nabu.de] aufgerufen. An einem ruhigen Platz im Garten, im Park oder auch von Balkon oder Zimmerfenster aus sollen dabei Vögel beobachtet und von jeder Art die höchste Anzahl notiert werden, die innerhalb einer Stunde gleichzeitig gesehen werden konnte. Der Nabu stellt dafür online auch eine "Zählhilfe" mit Bildern von den häufigsten Vogelarten zur Verfügung.

Allerdings muss für die Anfahrt voraussichtlich ein bisschen mehr Zeit eingeplant werden. Der ADAC rechnet am langen Himmelfahrtswochenende mit starkem Reise- und Ausflugsverkehr und warnt vor Staus - insbesondere auf den Fernstraßen von und zur Küste. Die erste "Stauspitze" könne es schon am Mittwochabend geben, so der Automobil-Club. Im vergangenen Jahr sei der Tag vor Christi Himmelfahrt einer der staureichsten des Jahres gewesen. Auch für den Sonntagabend rechnet der ADAC aufgrund des Rückreiseverkehrs mit Staus.

Zu vollen Straßen kommt es auch deshalb, weil Himmelfahrt in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag ist. Das gilt auch für viele Nachbarländer wie beispielsweise die Schweiz, Österreich, Dänemark oder die Niederlande. In Polen hingegen ist Christi Himmelfahrt kein gesetzlicher Feiertag.

Himmelfahrt wird immer 40 Tage nach Ostern an einem Donnerstag gefeiert, in diesem Jahr am 9. Mai. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, steht, dass Jesus nach der Wiederauferstehung noch 40 Tage bei seinen Jüngern war, bevor er zum Himmel aufstieg. Seit dem vierten Jahrhundert wird dieser Feiertag begangen - bis heute.

In Berlin zieht am Donnerstagvormittag nach einem Festgottesdienst im Dom eine Prozession zur Marienkirche am Alexanderplatz. Dort wird dann ein abschließender Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Traditionell wird Christi Himmelfahrt auch mit Gottesdiensten unter freiem Himmel gefeiert. In Berlin und Brandenburg sind verschiedene Open-Air-Gottesdienste [ekbo.de] geplant - teilweise mit anschließendem Picknick oder Grillen.