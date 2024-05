Offenbar ist in Berlin-Mitte in der Nacht zu Mittwoch ein Mann getötet worden. Wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilte, habe eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Dem rbb sagte die Polizei am Morgen, man könne zu dem Vorfall im Südpankepark hinter dem BND-Gebäude an der Chausseestraße noch keine Einzelheiten nennen, da die Ermittlungen noch laufen.