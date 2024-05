Nach fünf Spielzeiten in der Regionalliga Nordost steht der FC Energie Cottbus unmittelbar vor dem Aufstieg in die 3. Liga - und der Rückkehr in den Profi-Fußball. Ein Rückblick auf besonders denkwürdige Momente der Vereinsgeschichte. Von Anton Fahl

Als Eduard "Ede" Geyer den Trainerposten des FC Energie Cottbus zum 1. Juli 1994 übernahm, waren die Lausitzer noch in der damals drittklassigen Regionalliga unterwegs. Es folgte: Eine Erfolgsgeschichte. In der Saison 1996/97 gelang der Sprung in die 2. Bundesliga. Und wiederum drei Jahre später, unmittelbar nach der Jahrtausendwende, schrieben die Cottbuser Geschichte: Am 26. Mai 2000 wurde der erste Bundesliga-Aufstieg des Vereins perfekt gemacht.

Im ausverkauften Stadion der Freundschaft empfingen die Lausitzer am 34. Spieltag der 2. Bundesliga den 1. FC Köln, alles war angerichtet – und Energie lieferte. "Dieses Spiel war für uns wie vier Mal Weihnachten an einem Tag", erinnerte sich Christian Beeck , der seinerzeit in der Cottbuser Innenverteidigung die Knochen hinhielt, viele Jahre später an diesen denkwürdigen Tag.

Für das Team von "Ede" Geyer war es an diesem 14. Oktober 2000 – nach einem 2:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt am 4. Spieltag – der zweite Saison- und Bundesliga-Sieg überhaupt.

Und in der Premieren-Saison 2000/01 schafften die Brandenburger direkt eine Sensation: Am 8. Spieltag empfingen die Cottbuser den - damals amtierenden - Deutschen Meister FC Bayern München – und gingen mit 1:0 als Sieger vom Platz. Vilmos Sebok erzielte in der 14. Minute nach Vorarbeit von Bruno Akrapovic den entscheidenden Treffer gegen das Münchner Star-Ensemble um Oliver Kahn, Giovane Elber und Carsten Jancker. Kult-Keeper Tomislav Piplica hielt die Null. Die Lausitz bebte.

An dieser Stelle nur eine Randnotiz: Bittererweise sollte es in der darauffolgenden Saison anders kommen. Als Tabellen-16. musste Cottbus in die Relegation gegen den 1. FC Nürnberg – und letztlich wieder den Gang in die 2. Bundesliga antreten.

Auch in der Saison 2007/08 mischte der FC Energie Cottbus in der höchsten deutschen Spielklasse mit - und der Hamburger Sport-Verein zu jener Zeit, kein Witz, regelmäßig im internationalen Wettbewerb.

Besonders treffsicher präsentierte sich der FC Energie in der Saison 2010/11 in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. In jener Spielzeit – in der ersten Amtszeit des Cheftrainers Claus-Dieter Wollitz – stellten die Lausitzer mit 65 Toren die zweitbeste Offensive. Übertroffen wurde diese Marke nur von einem Berliner Verein namens Hertha BSC, der sogar 69 Mal netzte und am Ende jener Saison als Zweitliga-Meister in die Beletage zurückkehrte, während Cottbus auf dem sechsten Platz abschloss.

Auf dem Weg zu dieser respektablen Bilanz feierte der FCE am 28. November 2010 einen ganz besonderen, weil geschichtsträchtigen, Dreier: Der 6:0-Erfolg gegen den FC Erzgebirge Aue ist bis heute der höchste Sieg, den Energie jemals im Profi-Fußball bejubeln durfte. Kurios: Innenverteidiger Uwe Hünemeier trug sich an jenem Sonntagnachmittag gleich drei Mal in die Torschützenliste ein. Und Nils Petersen? Stand zwar bis zur 76. Minute auf dem Rasen und erzielte gegen Aue keinen Treffer, wurde am Ende der Saison aber trotzdem Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Mit 25 Toren und somit vor den beiden Benjamins Auer (Alemannia Aachen, 20 Treffer) und Lauth (TSV 1860 München, 16).

Im Sommer 2011 zog es Petersen zum FC Bayern, später zum SV Werder Bremen und SC Freiburg. Doch für keinen Verein war der Knipser jemals wieder so treffsicher wie im Trikot des FC Energie Cottbus in der Saison 2010/11.