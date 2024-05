Abgeordnete der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung (SVV) haben nach rbb-Informationen vom Dienstag das Verfahren zur Einleitung eines Bürgerbegehrens zur Abwahl von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) angestoßen.

In einem ersten Schritt müssen zunächst 29 Abgeordnete - eine Mehrheit des Stadtparlaments - den Antrag unterschreiben und einreichen. Dann würde, nach einer sogenannten Abkühlungsphase von vier Wochen, der Antrag in der Stadtverordnetenversammlung zur Abstimmung gestellt. Zu dem Bürgerbegehren kommt es, wenn in der zweiten Abstimmung 39 Abgeordnete für den Antrag stimmen. Insgesamt sitzen 56 Menschen in der SVV Potsdam.