1992 steckte die Windenergie in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Laut einer Statistik des Bundeswirtschaftsministeriums machte die Windenergie an Land damals in Deutschland gerade einmal einen Anteil von 0,1 Prozent am Bruttostromverbrauch aus. In diesem Jahr baute Jürgen Weinrich in Zossen trotzdem den ersten Windpark Brandenburgs.

Die Windanlagen-Zukunft soll in 300 Metern Höhe liegen. So groß soll ein Windrad in der Lausitz werden. Rund ein Jahr lang hat an der Stelle ein Messmast Daten gesammelt. Mit positivem Ergebnis. Von Sebastian Schiller

300-Meter-Windrad soll noch in diesem Jahr in Schipkau aufgestellt werden

Wenn alles nach Plan des Vereins läuft, sollen beide Anlagen noch über 50 Jahre Strom produzieren können. Doch nicht nur das: Eines Tages sollen die Windräder begehbar sein – geplant ist schon eine Kooperation mit einem Studiengang für erneuerbare Energien, sagt Busse: "Inzwischen sind die Studiengänge an den Universitäten teilweise zehn Jahre hinter dem Markt. Und auch da müssen wir immer wieder dafür sorgen, dass die Studenten wenigstens mal ein Windrad sehen, bevor sie in die Arbeitswelt entlassen werden."

Mit seinem Tod 2021 erbten seine Nachkommen – darunter Tochter Jeannine Weinrich – 15 Windräder. Gemeinsam mit einigen Branchenspezialisten und dem Unternehmer Christian Busse, der mit seiner Firma unter anderem Konzepte für den Weiterbetrieb von Windkraftanlagen erarbeitet, gründete sie den Verein "WindKraftArche". Der Verein will die Windräder künftig pflegen, reparieren und wieder in Betrieb nehmen.

Die durchschnittliche Lebensdauer einer Windkraftanlage beträgt in Deutschland typischerweise zwischen 20 und 25 Jahren. Dies ist die Zeit, für die Betreiber in der Regel eine garantierte Einspeisevergütung gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhalten. Nach Ablauf dieser Zeit können Windkraftanlagen technisch zwar noch funktionieren, oft rentieren sie sich dann jedoch nicht mehr – weil die Zuschüsse durch das EEG ausbleiben, weil die Wartung zu teuer wird oder weil die Anlage nicht mehr so effizient Strom produzieren kann wie moderne Anlagen. Laut Angaben des brandenburgischen Wirtschaftsministeriums läuft die Förderung nach dem EEG in diesem Jahr für 231 Anlagen aus, die 2005 in Betrieb genommen wurden.

Was den Betreibern nach Auslaufen der Förderung dann übrigbleibt: die Stilllegung, der Weiterbetrieb auf Grundlage eines neuen Stromliefervertrags, die Modernisierung durch sogenanntes "Repowering“ – also quasi ein Tuning der Anlage - oder aber der Verkauf. All diese Maßnahmen kamen für die Nachkommen des Windrad-Pioniers nicht infrage, und so zeichnete sich eine weitere Möglichkeit ab: Man könnte die Anlage doch auch unter Denkmalschutz stellen.