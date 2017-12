Die Opposition im Brandenburger Landtag glaubt nicht mehr an eine Zukunft für die Flughafenbauten des BER in ihrer jetzigen Form.



Für die Grünen gibt es keinen Grund mehr, der Flughafen-Geschäftsführung zu vertrauen, sagte Fraktionschef Axel Vogel im Landtag. Er verlangte, dass die Regierung eingestehe, dass das Großprojekt in seiner jetzigen Form gescheitert sei.



Vogel forderte konkret einen Baustopp am BER-Hauptterminal, um keine weiteren unnötigen Kosten zu verursachen. Und er ging noch weiter: Es brauche jetzt eine "tabulose Prüfung von Entkernung" dieses Terminals. Im Extremfall müsse das Gebäude abgerissen werden. Das komplette Bauvorhaben BER - und nicht nur einzelne Erweiterungsbauten - müssten in eine Baugesellschaft mit Baufachleuten an der Spitze ausgegliedert werden. Es müssten unabhängig vom Hauptterminal schnell und kostengünstig funktionstüchtige Abfertigungskapazitäten errichtet werden.