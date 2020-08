Eigene Berechnungen des rbb, die bislang nicht widerlegt wurden, wecken Zweifel an den Prognosen der Flughafengesellschaft. Danach liegen die Einnahmen aus dem reinen Flugbetrieb, also dem, was die Airlines für Starts- und Landungen und alles was dazugehört, bezahlen müssen, bei höchstens 25 Prozent. Und ob die erhofften Mehrerlöse durch die Parkhäuser, neue Geschäfte und Restaurant erzielt werden können, halten viele Experten für fraglich. Am alten Schönefelder Terminal wird sich kaum etwas ändern und an den neuen Terminals kommen weiterhin hauptsächlich Low-Cost-Flieger an, deren Passagiere vor allem eins wollen: kostengünstig nach Berlin und wieder zurück – oder umgekehrt. Ausgiebiges Schlemmen und Shoppen am Flughafen gehört eher nicht zu ihrem Konsumentenprofil.