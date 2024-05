FU ordnet Räumung an - Pro-palästinensische Aktivisten besetzen Hof der Freien Universität

Di 07.05.24 | 14:08 Uhr

Video: rbb24 | 07.05.2024

In einem Innenhof der Freien Universität in Berlin haben pro-palästinensische Aktivisten Zelte errichtet, die Polizei ist vor Ort. Die Universität hat die Räumung des Camps bereits angeordnet.

Pro-palästinensische Aktivisten haben am Dienstag einen Hof der Freien Universität in Berlin besetzt. Nach rbb-Informationen beteiligen sich rund 150 Personen an der Aktion, es wurden einige Zelte aufgestellt.



Eine Polizeisprecherin sagte dem rbb, die Stimmung sei bislang friedlich. Es würden aber teils antisemitische Parolen gerufen, so die Sprecherin weiter. Man warte jetzt auf einen Lautsprecherwagen und wolle die Aktivisten aufrufen, das Gelände freiwillig zu verlassen. Einen Zeitplan dafür konnte die Sprecherin nicht nennen. Auch die genaue Anzahl der Polizeikräfte vor Ort sei noch unklar. Es befänden sich weitere Beamte auf dem Weg zum Einsatzort.

Auf Fotos einer als "Student Coalition Berlin" bei Instagram auftretenden Gruppe waren mehrere Zelte zu sehen. In einer gemeinsamen Erklärung mit mehren anderen Gruppen auf Instagram heißt es: "In Solidarität mit dem palästinensischen Volk haben wir, die Berliner Studierenden, unser Camp an der Freien Universität errichtet."

Räumung angeordnet, Lehrbetrieb eingestellt

Die Universität teilte mit, sie habe die Polizei verständigt und eine Räumung angeordnet. "Diese Form des Protests ist nicht auf Dialog ausgerichtet. Eine Besetzung ist auf dem Gelände der FU Berlin nicht akzeptabel. Wir stehen für einen wissenschaftlichen Dialog zur Verfügung – aber nicht auf diese Weise", sagte Universitätspräsident Günter Ziegler. Laut Universitätsleitung versuchten Demonstranten am Vormittag auch, in Räume und Hörsäle der Uni einzudringen, um diese zu besetzen. Es sei zu Sachbeschädigungen gekommen. Die FU habe Strafanzeigen erstattet. Der Lehrbetrieb in den Gebäuden Rost-, Silver- und Holzlaube wurde für den Rest des Tages eingestellt. Auch die Bibliotheken in diesen Gebäuden und die Mensa seien geschlossen worden, so die Universtität in einem Statement.

Polizei löst Versammlung auf

Nach Angaben einer rbb-Reporterin vor Ort hat die Polizei die Versammlung aufgelöst und begonnen, einzelne Menschen aus herauszuziehen und wegzutragen. Die Stimmung sei aggressiv.

Nicht angemeldete Kundgebung an der HU

Am Freitag hatten Aktivisten an der Humboldt-Universität in Berlin protestiert. Rund 150 Menschen waren laut Polizei zu einer nicht angemeldeten Kundgebung zusammengekommen. Die Protestierenden forderten einen Hörsaal als Kundgebungsort, dem die Universitätsleitung nicht stattgab. In der Folge leitete die Polizei 37 Ermittlungsverfahren ein wegen möglicher Fälle von Volksverhetzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Seit Wochen Proteste an US-Universitäten

In den USA gibt es seit mehr als zwei Wochen an zahlreichen Universitäten Proteste gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen und für Solidarität mit den dort lebenden Palästinensern. Kritiker werfen insbesondere dem radikalen Teil der Protestbewegung Antisemitismus und die Verharmlosung der Terrororganisation Hamas vor. Medienberichten zufolge sind in dem Zusammenhang 2.000 Menschen festgenommen worden.