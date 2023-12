Bild: UPI

Polizisten aus der DDR waren in West-Berlin unerwünscht. Die Lösung des Problems: Es wurden Mitarbeitende der DDR-Post eingesetzt. Sie erweckten zumindest den Eindruck, wie hier bei der Arbeit in einer Turnhalle in der Schillerstraße in Charlottenburg. In Wirklichkeit handelte es sich um Mitarbeitende des Ministeriums für Staatssicherheit.