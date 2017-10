David Lejdar Berlin Samstag, 21.10.2017 | 03:39 Uhr

Alles noch bissel wie nach Konzept von Freiherrn vom Stein, huh?

Betreffend der Verwaltungsgliederung Preußens finde ich zwee Angelegenheiten auf jeden Fall relevant:

- zum einen dass einheimische Ethnizität respektiert wird. Z.B. die derzeitige Lage in welcher z.B. AfD-Wähler nach Chosebuz ziehen können, sich selbst wählen und dann alles sorbische im Namen der Reinheit der angeblichen mono-kulturellen Deutschheit verdrängen, sowas ist für mich ein Unding. Auch daher würde ich es als normal sehen dass es systematisch gesichert ist dass zumindest in manchem Administrationsteil klar dass es auch bilinguale öffentliche Schulen gibt (wenn Bedarf von Familien dafür da) - was nicht solche Schulen anderswo ausschließt aber halt in dem Teil klar das wie im Kern.

- dass wenn Wahlbezirke nach Kreisen usw. ausgerichtet sind, dass Bevölkerungsanzahl relevant, bzw. eben anders geregelt damit sowieso nicht extreme Unterschiede in Anzahl an Stimmen per Parlamentssitz (in nicht-Senatskammer).