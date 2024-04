Berlin und Brandenburg - Drogen in mehreren Supermärkten entdeckt

Do 25.04.24 | 13:09 Uhr

Bild: IMAGO / Bihlmayerfotografie

In mehreren Supermärkten in der Region sind in Bananenkisten versteckte Drogen gefunden worden. Um welche Substanzen es sich handelt, ist noch unklar. Der Transport erinnert jedoch an große Drogenfunde im vergangenen Jahr bei einem Obsthändler aus Brandenburg.

In mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg haben Mitarbeiter am Morgen offenbar größere Mengen Drogen gefunden. Das hat die Polizei in Potsdam mitgeteilt.

Demnach wurden die Behörden alarmiert, nachdem beim Auspacken von Bananenkisten verdächtige Pakete entdeckt wurden, die demnach unter den Früchten lagen. Um welche Drogen es sich handelt, sagte die Polizei nicht. Nach Medienberichten soll es sich um Kokain handeln.

dpa/Zoll Drogenfund in Brandenburg - Erneut Hunderte Kilo Kokain bei Obsthändler in Groß Kreutz sichergestellt Es ist bereits der dritte größere Drogenfund bei einem Obsthändler in Groß Kreutz: 500 Kilogramm Kokain sind sichergestellt worden. Dort wurde erst im März eine Rekordmenge entdeckt.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift beim Landeskriminalamt Brandenburg hat den Fall an sich gezogen aufgrund der Menge der Pakete und der Anzahl der betroffenen Märkte. Auch die Berliner Polizei und das Zollfahndungsamt sind beteiligt. Weitere Auskünfte gibt es derzeit nicht.

Bereits im vergangenen Jahr wurden mehrmals große Mengen Kokain bei einem Obsthändler in Groß Kreutz in Brandenburg entdeckt. Die Pakete waren damals auch in Bananenkisten versteckt und stammten aus Südamerika.

