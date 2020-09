"Meine Generation Ostdeutscher hat keine Angst"

Was heißt es, ostdeutsch zu sein? Der Gründer Sven Gábor Jánszky hat sich für das Projekt "Wir Ostdeutsche" dieser Frage gestellt. Er erklärt, was das damit zu tun hat, dass er auf Veränderung durch Technologie statt Politik setzt. Gastbeitrag von Sven Gábor Jánszky

Bin ich wirklich ostdeutsch? So oft ich diesen Satz gehört habe, so oft habe ich ihn bisher verdrängt. Was soll diese Frage? Natürlich! Ich bin 1973 mitten im kalten Krieg geboren, in Budapest aufgewachsen und kam mit sechs Jahren in meine Heimatstadt, die ostdeutscher nicht sein konnte: Karl-Marx-Stadt. Allerdings glaubt mir das heute kaum jemand. Ich leite das größte unabhängige Zukunftsforschungsinstitut Europas. Ich halte Vorträge vor Vorständen der großen westdeutschen Unternehmen und fertige ihnen ihre Zukunftsstrategien. Dass ihre Zukunft aus dem Osten kommt, glaubt dort am Anfang niemand.

Mein eigenes Bild des Ostdeutsch-Seins passt also so gar nicht zu dem Bild der Medien über die Ostdeutschen. Diesen medientypischen, jammernden Transferempfänger, der lieber nach Führer und Staat ruft, als selbst Verantwortung zu übernehmen, gibt es in meinem persönlichen Bekanntenkreis genau einmal. In Zahlen: circa 0,5 Prozent. Ich mache jede Wette, dass der durchschnittliche Westdeutsche eine deutlich höhere "Jammer-Ossi"-Quote in seinem westdeutschen Bekanntenkreis hat.