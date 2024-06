Europawahl in Berlin und Brandenburg - AfD will "Brandmauer abbauen" - BSW sieht "kühnste Erwartungen" übertroffen

Mo 10.06.24 | 15:38 Uhr

Parteien in Deutschland zur Wahl | Bild: www.imago-images.de

Nach der Wahl sind AfD, CDU und BSW in Berlin und in Brandenburg in Feierlaune, während die Wahlverlierer von SPD und Grünen ernüchtert auf das Ergebnis blicken. Die Sozialdemokraten hoffen bei der Landtagswahl auf den Woidke-Faktor.

Die Berliner Landesvorsitzende der AfD, Kristin Brinker, hat sich erfreut über das Abschneiden ihrer Partei bei der Europawahl gezeigt. Brinker sagte dem rbb, dass die AfD in Berlin "weiter nach oben" wachse und dem Bundestrend "so langsam nachfolge". Die AfD erreichte bei der Wahl am Sonntag in Berlin 11,6 Prozent. Bundesweit kam die Partei auf 15,9 Prozent. In allen ostdeutschen Ländern wurde sie stärkste Kraft. Brinker sprach davon, dass die AfD im Westen Berlins "Nachholbedarf" habe. Sie betonte aber, dass ihre Partei in drei Ost-Bezirken vorne liegt. Mit Blick auf zahlreiche Enthüllungen über Treffen von Rechtsextremen und Russland-Kontakten von AfD-Funktionären sprach die AfD-Landesvorsitzende von einer "unfassbaren Diffamierungskampagne". Das habe sicherlich auch dazu geführt, dass das Ergebnis nicht so gut ausgefallen sei, wie es frühere Umfragen angedeutet hätten.

Der Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzende, Hans-Christoph Berndt, forderte die anderen Parteien auf, "ihre Brandmauern gegen die AfD abzubauen". "Wir werden nichts an unserer Strategie ändern", sagte Berndt am Montag in Potsdam. Die Europawahlen hätten gezeigt, dass die AfD gerade bei jüngeren Wählerinnen und Wählern auf Zuspruch stoße. Bei den Wahlen zu den Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen bekam die Brandenburger AfD laut vorläufigem Ergebnis deutlich mehr Zuspruch als bei der letzten Wahl 2019. Demnach lag sie in 16 von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten teils deutlich vor den anderen Bewerbern. Insgesamt kam die AfD auf einen Stimmanteil von 25,7 Prozent (2019: 15,9 Prozent). Nur in Potsdam-Mittelmark erzielte die CDU ein besseres Ergebnis ebenso wie in Potsdam. Dort liegt die SPD bei der Kommunalwahl vorne, die Bündnisgrünen bei der Europawahl.

Die Berliner CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein sagte dem rbb am Montag, das bundesweite Ergebnis zeige, dass die Ampelparteien für die Bundespolitik klar abgestraft wurden. Die Menschen seien mit der Ampel-Politik unzufrieden. Die Regierung aus SPD, Grünen und FDP solle das als Warnsignal sehen und endlich eine Kurskorrektur einleiten, wenn nicht sogar die Vertrauensfrage stellen, so Klein. Die politischen Ränder würden gestärkt, was an den Ergebnissen von AfD und BSW zu sehen sei. Das sei äußerst besorgniserregend. Angesichts des Abschneidens ihrer Partei sprach Klein von einem "guten Ergebnis". Klein sagte dem rbb, in Berlin habe die CDU verglichen mit der Bundespartei "überdurchschnittlich viel zugelegt". Allerdings bleibt die Partei mit 17,6 Prozent in Berlin sehr deutlich hinter den 30 Prozent zurück, die die Union bundesweit eingefahren hat. Die Grünen konnten in Berlin trotz deutlicher Verluste ihre Spitzenposition behaupten. Zwar stellt die CDU seit mehr als einem Jahr mit Kai Wegner den Regierenden Bürgermeister. Landespolitische Themen hätten jedoch nicht zur Abstimmung gestanden, betonte Klein.

Der Brandenburger CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann schloss weiterhin jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus, auch auf kommunaler Ebene. Ähnlich äußerten sich die Vertreterinnen und Vertreter der SPD, Grünen, Linken sowie BVB - Freie Wähler. Maßgeblicher Grund dafür ist die radikale Ausrichtung der Partei. Der Verfassungsschutz in Brandenburg führt die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall, ihre Jugendorganisation "Junge Alternative für Deutschland" (JA) wird als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft.

Der fraktionslose Berliner Abgeordnete Alexander King, der dem Bündnis Sahra Wagenknecht angehört, sprach davon, dass der Wahlausgang seine "kühnsten Erwartungen" übertroffen habe. "Mit so einem tollen Ergebnis in Berlin habe ich gar nicht gerechnet", sagte King dem rbb. Das BSW fülle "eine politische Lücke" und das sei auch die Absicht der Neugründung gewesen. Als einen Grund für den Erfolg seiner politischen Formation, die aus dem Stand 8,7 Prozent in Berlin erreichte, nannte der Abgeordnete den Umgang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Er habe beobachtet, dass die "Friedensfrage" gerade im Ostteil der Stadt viele Menschen beschäftige. Wähler hätten zudem Sorgen vor dem wirtschaftlichen Abstieg und sähen die Meinungs- und Diskursfreiheit bedroht. Insbesondere bei den Parteien der Ampel vermissten die Wählerinne und Wähler die richtigen Antworten, so King.

Die Brandenburger SPD hält einen Erfolg bei der Landtagswahl im Herbst trotz der Verluste bei der Europawahl und den Kommunalwahlen für möglich. "Es geht um die Frage, ob Dietmar Woidke weiter Ministerpräsident hier ist, wie es die Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger wünscht den Umfragen nach", sagte der Brandenburger SPD-Generalsekretär David Kolesnyk am Montag in Potsdam. Es gehe bei der Landtagswahl um die Führungsfrage. Bei der Europawahl und den Kommunalwahlen lag die AfD im Land klar vorn. Die SPD kam bei der Europawahl am Sonntag mit 13,1 Prozent nur noch auf den vierten Platz. Kolesnyk verwies auf den Bundestrend. Nun müsse fehlendes Vertrauen wiederhergestellt werden. "Es ist die Verantwortung der Bundespolitik, ihre Politik zu erklären." Bei den Kommunalwahlen erreichte die SPD mit 16,6 Prozent Platz drei. Am 22. September wird ein neuer Landtag gewählt. Seit 2019 regiert die SPD mit Grünen und CDU in Brandenburg.

Die Landesvorsitzende der Brandenburger Linken, Katharina Slanina, sagte mit Hinblick auf das Bündnis BSW, dieses habe bisher kein wirkliches Programm anzubieten. Trotzdem lasse sich das "Ergebnis der Linken auf Europaebene nicht schönreden", so Slanina. Wahlforschern zufolge hat die Linke durch die Abspaltung des Bündnisses zahlreiche Unterstützer verloren. Angesichts ihres Einbruchs bei der Europawahl sprach der Landesvorsitzende der Berliner Linken, Maximilian Schirmer, von einem "Desaster". "Wir müssen uns in nächster Zeit einige schwerwiegende und ehrliche Fragen stellen, wie wir uns für die Zukunft aufstellen wollen", sagte Schirmer dem rbb. Seine Partei habe einiges aufzuarbeiten, räumte der Landesvorsitzende ein. "Wir sind mit den Themen kostenlose Bildung europaweit, ein guter Mindestlohn oder auch steigende Kosten in den Supermärkten nicht durchgedrungen." Die Linke müsse "schonungslos" die Lage analysieren und sich überlegen, wie sie wieder näher an die Menschen herankomme.



Die Brandenburger Landesvorsitzende der Grünen, Alexandra Pichl, erklärte die deutlichen Verluste ihrer Partei mit einer veränderten Stimmung im Land. Die Wahlen 2019 seien noch nicht überschattet gewesen von den Folgen durch eine Pandemie und dem Ukraine-Krieg. Man habe dennoch einige Grünen-Hochburgen verteidigen können, so Pichl. Mit Hinblick auf den Wahlerfolg der AfD sagte Pichl: "Es ist ein besorgniserregendes Ergebnis, wenn ein Drittel der Brandenburger eine rechtsextreme Partei wählt." Die Grünen in Berlin führen ihre schweren Stimmenverluste bei der Europawahl auf die Performance der Ampelkoalition im Bund zurück. "Es bringt jetzt aber nichts, mit dem Finger aufeinander zu zeigen", sagte der Berliner Landesvorsitzende Philmon Ghirmai dem rbb. Wichtig sei, dass die Grünen stattdessen "intern" nach Gründen suchten und Politik für die Menschen machten. Er mache "keinen Hehl" daraus, dass man sich insgesamt ein besseres Ergebnis gewünscht hätte, sagte Ghirmai. Gleichwohl seien die Grünen bei dieser Wahl stärkste Kraft in Berlin geblieben. Mit 19,6 Prozent liegt die Partei in ihrer Hochburg Berlin deutlich über den 11,9 Prozent, die die Grünen bundesweit erzielten.

Der Vorsitzende von BVB/Freie Wähler in Brandenburg, Péter Vida, freute sich über den Zuwachs für seine Vereinigung. Auf Europaebene holten Freie Wähler 7,4 Prozent der Stimmen und gewann sieben Sitze im EU-Parlament hinzu. Außerdem sei man sei in alle Brandenburger Kreistage eingezogen, so Vida.

