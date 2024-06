Anja Montag, 10.06.2024 | 05:37 Uhr

Dieser sogenannte Anteil,besteht nicht aus Menschen,die nichts im Kopf haben, sondern- sind besser situiert und haben sich höher gearbeitet,als man meinen mag! Vorschriften,Verbote,Auflagen,Geldverschwendung,Geldverbrennung,Drohungen,Sozialabstiege,Gewalt, Verherrlichung,Verunglimpfung,Diktation- all das geht bis ins Privatleben- siehe Ihren Kommi!! )Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben)! Nahm so über Hand, dass sich die Menschen widersetzen! Niemand ist mündig,aber ihr benehmt Euch so. In D gibt es keine N! Nur Menschen,die in Ruhe und ohne Geldsorgen leben und alt werden wollen,in aller Ruhe! Das wird nicht akzeptiert,statt dessen, Angriffe von Leuten, wie Ihnen, die,als dumm dargestellt werden! Wer lässt sich das gefallen?! Niemand...