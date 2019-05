Die Grünen gehen als Sieger aus der U18-Europawahl in Berlin und Brandenburg hervor.



In der Hauptstadt lagen sie in der Gunst von Kindern und Jugendlichen mit rund 31 Prozent deutlich vor der SPD (16 Prozent), Linken (rund 12 Prozent) und CDU (knapp 10 Prozent). Die Tierschutzpartei und die AfD kamen auf knapp 5 Prozent, die FDP auf lediglich knapp 4 Prozent. Die Satire-Partei "Die Partei" bekam ebenfalls rund 4 Prozent.

In Brandenburg fiel der Vorsprung der Grünen zu den anderen Parteien knapper aus. Dort kamen die Grünen nur auf rund 15,6 Prozent; knapp vor der AfD mit rund 13,5 Prozent. Die SPD erhielt rund 12,5, die CDU rund 10 und die Linke 8,9 Prozent der Stimmen. Die Satire-Partei "Die Partei" holte, ähnlich wie in Berlin, rund 4 Prozent, genauso wie die FDP.



Auffällig bei der Wahl für ein fiktives Europaparlament in Brandenburg war, dass rund jede zehnte Stimme an Tierschutzparteien ging.