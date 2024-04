BFC Dynamo verliert in Rostock und den Anschluss an die Tabellenspitze

Zum Auftakt des 31. Spieltags in der Fußball Regionalliga-Nordost hat der BFC Dynamo erneut wertvolle Punkte im Kampf um die Meisterschaft verloren. Bei der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock, die lediglich auf Rang 17 der Tabelle liegt, verloren die Berliner mit 2:3 (1:1). Und das obwohl man durch Chris Reher (23. Minute) und Louis Malina (83.) mit 1:0 beziehungsweise 2:1 in Führung lag. Doch wie schon in der Vorwoche beim Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt kassierte das Team von Trainer Dirk Kunert späte Gegentore. So viel der Ausgleich durch Patrick Nkoa in der 89. Minute. Der Siegtreffer durch Tim Krohn gar erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Mit weiterhin 57 Punkten liegt der BFC vier Punkte hinter Spitzenreiter Cottbus und zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten aus Greifswald. Beide haben noch ein Spiel mehr zu absolvieren.