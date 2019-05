Mal ganz im Ernst: Das Wahlergebnis am Sonntag, für das gesamte Land Brandenburg und speziell für den Süden betrachtet, konnte doch niemanden wirklich überrascht haben. Die AfD hat mit Blick auf Europa als antieuropäische Partei den Laden Brandenburg gerockt, wie man heute so schön sagt.

In den Kommunen und Landkreisen ist das Bild differenzierter. Zwei Mal SPD vorn, in Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz, einmal CDU in Elbe-Elster - und zwei Mal eben AfD, in Cottbus und Spree-Neiße ist sie stärkste Kraft. An der Partei vorbei lässt sich künftig schwer Kommunalpolitik machen. Das Warum ist unstrittig, die Schwäche der anderen Parteien ist die Stärke der auf Frust, Ängsten und Jetzt-zeigen-wir-es-den-Etablierten-mal-Mentalität ausgerichteten AfD.