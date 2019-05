Wird die AfD die stärkste Kraft bei der Europawahl in Brandenburg? Nach Auszählung von mehr als zwei Drittel der Stimmen liegen die Rechtspopulisten in der Mark klar vor der politischen Konkurrenz - deulich mehr als vor fünf Jahren.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich angesichts der erwarteten schweren Verluste seiner Partei enttäuscht gezeigt. "Das Ergebnis heute ist ein schlechtes Ergebnis für die SPD. Das ist das schlechteste Ergebnis soweit ich mich erinnern kann, auf der Bundesebene überhaupt bislang", sagte der SPD-Landesvorsitzende am Sonntag in Potsdam. "Der Anspruch der SPD muss es sein, auf der Bundesebene über die 20 Prozent zu kommen. Und der Anspruch der SPD muss es sein, auch wieder dahin zu kommen, dass wir bei bundesweiten Wahlen die führende Kraft werden."

Der Brandenburger CDU-Landeschef Ingo Senftleben hat sich trotz Einbußen grundsätzlich erfreut über das Abschneiden der Christdemokraten nach ersten Prognosen in ARD und ZDF gezeigt, die die Partei weiter als stärkste Kraft sehen. "Es ist aber nicht das, was wir erhofft haben", sagte Senftleben am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Das bedeute nun einen Auftrag für die Zukunft.

Grünen-Landesvorsitzender Clemens Rostock zeigte sich angesichts des guten Abschneidens seiner Partei erfreut über das "historisch starke Ergebnis". Für ihn sei das Thema Klimaschutz, sowie der "Kampf für ein soziales und demokratisches Europa" entscheidend gewesen. "Das hat offensichtlich die Menschen überzeugt. Wir hoffen nun, dass die Blockade der europäischen Politik aufgelöst wird und die Zukunftsfragen konstruktiv und effektiv angegangen werden", so Rostock.