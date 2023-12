Aktuelles zur S-Bahn

Wegen eines kurzfristigen Personalausfalls im Stellwerk Hohen Neuendorf wird der Zugverkehr der Linie S1 zwischen Frohnau und Birkenwerder sowie der Linie S8 zwischen Schönfließ und Birkenwerder am Samstag, den 30.12.2023, in der Zeit von ca. 06:00 Uhr bis vsl. 09:00 Uhr unterbrochen und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die betroffenen Linien fahren dann wie folgt: S1: Wannsee - Frohnau sowie Birkenwerder - Oranienburg S8: Grünau - Schönfließ Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird in diesem Zeitraum wie folgt eingerichtet: Bus S1: zwischen Frohnau und Birkenwerder mit Halt in Hohen Neuendorf Bus S8: zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle und Birkenwerder mit Halt in Schönfließ Dorf, Bergfelde, Hohen Neuendorf.