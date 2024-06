Nach Kommunalwahlen - AfD kann rund 40 kommunale Mandate in Brandenburg nicht besetzen

Mi 19.06.24 | 16:14 Uhr

Die AfD hat die Kommunalwahlen in Brandenburg deutlich gewonnen. Doch nun zeigt sich, dass die Partei etliche kommunale Mandate nicht besetzen kann.



Die AfD kann in Brandenburg rund 40 kommunale Mandate nicht besetzen. Von insgesamt 861 Mandaten, die bei den Kommunalwahlen am 9. Juni errungen wurden, seien 41 unbesetzt, teilte der Landesverband am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Dort seien mehr Sitze errungen worden als Kandidatinnen oder Kandidaten zur Verfügung standen. Die meisten unbesetzten Mandate gibt es demnach in den Landkreisen Elbe-Elster im Süden und Prignitz im Norden.

AfD bei Kommunalwahlen in Brandenburg stärkste Kraft

Die AfD erreichte bei den Kommunalwahlen in Brandenburg 25,7 Prozent der Stimmen vor der CDU mit 19,3 Prozent und der SPD, die 16,6 Prozent erreichte. Am 22. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.

Auch in anderen Bundesländern ähnliches Bild

Der "Tagesspiegel" hatte am Sonntag über unbesetzte Mandate der AfD in Brandenburger Kommunen berichtet. Wie "Sächsische Zeitung" und MDR berichten, kann die AfD auch in Sachsen mehr als 100 kommunale Mandate nicht besetzen.

