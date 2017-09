Mehrere hundert Menschen haben am Dienstag gegen die Offenhaltung des Flughafens Tegel protestiert. Über den Ku-Damm marschierten sie zur Urania, wo eine öffentliche Debatte zum Flughafen stattfand. Kritische Worte fand auch der Grünen-Politiker Jürgen Trittin.

Wenige Tage vor dem Volksentscheid zum Flughafen Berlin-Tegel (TXL) haben Hunderte Menschen für die Schließung des Innenstadt-Airports demonstriert. Zu dem Protestmarsch über den Kurfürstendamm in Richtung Schöneberg hatten diverse Initiativen aufgerufen.

Den Flughafen Tegel nach dem BER-Start schließen oder unbefristet weiterbetreiben? Darum geht es beim Volksentscheid am 24. September. Der rbb und der "Tagesspiegel" laden deshalb zur großen TXL-Debatte.

Die Schauspielerin Jasmin Tabatabai sagte, beim Volksentscheid am Sonntag, der parallel zur Bundestagswahl stattfindet, gehe es um Solidarität der Berliner. 300.000 Menschen im Norden der Hauptstadt, darunter viele Familien mit Kindern, müssten von Lärm und Dreck durch die Flugzeuge befreit werden. Auf der Abschlusskundgebung vor der Urania sagte Jürgen Trittin von Bündnis90/Die Grünen: "Es geht darum, ob der Diesel unter den deutschen Flughäfen weiterbetrieben werden darf."

In der Urania fand auf Einladung des rbb und des "Tagesspiegels" am Abend eine öffentliche Gesprächsrunde zum Flughafen Tegel statt. Daran nahmen unter anderen auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller und FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja teil. Eine Zusammenfassung der Diskussion strahlt das rbb-Fernsehen am Mittwochabend ab 22.15 Uhr aus.

Bei der Abstimmung am Sonntag geht es darum, ob Tegel nach Eröffnung des neuen

Großflughafens BER dicht gemacht werden soll. Der Volksentscheid parallel zur Bundestagswahl ist rechtlich nicht verbindlich, weil nicht über einen Gesetzentwurf abgestimmt wird.