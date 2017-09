Der Streit um Tegel wird am BER entschieden. Darin sind sich die Juristen einig. Noch bevor der Senat sich daran macht, alles in die Wege zu leiten, um Tegel offen zu halten, hat der alte Flughafen deshalb juristisch keine Chance mehr. Ein Kommentar von Tina Friedrich

Alle Juristen – auch jene, die die Positionen von FDP und CDU stützen – stimmen zu: Sobald der BER eröffnet, wird der Schließungsbescheid für Tegel wirksam. Kein wie auch immer geartetes Offenhaltungsverfahren kann das aufschieben. Sobald der BER aufmacht, ist Tegel dicht. Das führte in einer juristischen Diskussion im Berliner Abgeordnetenhaus am Freitag so weit, dass der von der CDU entsandte Anwalt sagte: "Eigentlich macht der BER zur Unzeit auf." Selbst die Anwälte der Tegel-Befürworter wissen also: Um eine realistische Chance zu haben, Tegel offenzuhalten, darf der BER in den kommenden sechs bis acht Jahren nicht eröffnen.

Wenn der BER endlich eröffnet wird, soll sechs Monate später das letzte Flugzeug in Tegel landen. Was danach mit dem riesigen Gelände passieren soll, ist schon genau geplant. Eine Stadt der Zukunft soll es werden. Von Dominik Wurnig

Nach der Änderung der gemeinsamen Landesplanung steht dann immer noch der Widerruf des Schließungsbescheids an. Aus Sicht der FDP und der AfD ist das einfachstes Verwaltungshandeln und in kürzester Zeit gemacht - sie berufen sich dabei auf eine juristische Einschätzung des Bundestages. Die meisten Juristen sagen allerdings: Selbst wenn das Land Berlin von Amts wegen die Schließung rückgängig machte, kommt es höchstwahrscheinlich zu Anhörungen. Wenn dann der Schließungsbescheid trotzdem aufgehoben wird, gibt es wieder die Möglichkeit, gegen die Entscheidung zu klagen. Das dauert wieder Jahre.

Einer der vier Anwälte an diesem Freitag im Abgeordnetenhaus hat es vorgerechnet: Die Verhandlungen über die neue gemeinsame Landesplanung dauern zum Beispiel zwei Jahre, danach gibt es Klagen, die zu verhandeln im besten Fall drei Jahre dauert. Dann beginnt man also 2023 oder 2024 mit dem Widerruf des Schließungsbescheids, was mit allen Klagen wieder etwa sechs Jahre dauert. Und in all dieser Zeit bis 2029 oder 2030 darf also der BER nicht eröffnen, denn sonst wären alle diese Verfahren hinfällig.

Und ich wage mich jetzt mal aus der Deckung: Ich bin davon überzeugt, dass der BER eröffnen wird, bevor all diese Verfahren abgeschlossen sind. Das mag der gemeine Berliner für wahnsinnig, naiv oder dumm halten (oder von allem etwas). Und ich verstehe die große Frustration mit dem unsäglichen Flughafen. Aber für juristische Überlegungen sind Frust und Emotion wenig hilfreich. Deshalb: Ja, aus juristischer Sicht gibt es Wege, eine Offenhaltung Tegels anzugehen. Aber es gibt aus meiner Sicht keine Chance, sie zu vollenden.