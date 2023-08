Bild: imago images

Die WM 1978 in Argentinien war politisch in etwa so umstritten wie jene in Katar 2022. Eine Militär-Diktatur gängelte das Land und stellte das Turnier in seinen Schatten. Immerhin das gestreifte Trikot Perus war ein Highlight. Und in Sachen Nationalmannschafts-Trikots in dieser Hinsicht ein absoluter Vorreiter.