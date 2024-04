Bild: dpa

Dabei macht Pfitzmann den Berliner in seinen Rollen freundlicher als der eigentlich ist, nie zynisch, immer mit dem Herz am rechten Fleck. Nicht so, wie wenn die Ringbahn an einem Februarmorgen um 7 am S-Bahnhof Hermannstraße ausfällt. Dass man Günter Pfitzmann diese Idealisierung in jedem Moment glaubt, ist eine große Leistung. Gedreht wird "Drei Damen vom Grill" am Nollendorfplatz und im Westend. Als Pfitzmann aussteigt, ersetzt ihn der andere berühmte West-Berliner Harald Juhnke (rechts).