In diesen Tagen ist noch ein weiterer Aktivist in den Hungerstreik getreten. Michael Winter, ein 61-jähriger Biologe aus Garching bei München will auf die wissenschafltichen Fakten hinter der Klimakrise aufmerksam machen. Zum Unterstützerkreis der Kampagne gehört auch die Aktivistengruppe Scientist Rebellion.

Es ist ein unbefristeter Hungerstreik, die Aktivisten trinken Saft und nehmen Elektrolyte und Vitamine zu sich. Ein Team von medizinisch tätigen Menschen begleitet sie beim Hungerstreik.



Wolfgang Metzeler-Kick kündigt bei der Pressekonferenz der Initiative an, am Donnerstag für einen Tag in den trockenen Hungerstreik zu gehen, also an diesem Tag auch nichts zu trinken. Anlass ist ein Prozess in Passau, bei dem er sich für eine Blockadeaktion als Mitglied der Letzten Generation verantworten muss: "Ich bin mir bewusst, dass ein Hungerstreik immer den Tod beinhalten muss, um von der Öffentlichkeit und daraufhin von der Politik beachtet zu werden", sagt Wolfgang Metzeler-Kick mit entschlossenem Blick. Zusammen mit Richard Cluse befand sich Wolfgang Metzeler-Kick im Jahr 2022 schon einmal im Hungerstreik. Damals waren es 18 Tage, als er Bayern in Präventivhaft saß.