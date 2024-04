Doch seitdem steht das Ensemble leer, die Häuser verfallen. Die Natur holt sich den Lebensraum sanft zurück. Nun ist erneut eine Diskussion entfacht, wie mit dem historischen Gelände umgegangen werden soll: abreißen oder weiterentwickeln?

Am kommenden Freitag wird sich der Aufsichtsrat der Berliner Immobilienmanagementgesellschaft (BIM), der Verwalterin des Geländes, damit beschäftigen. In der BIM gibt es die Überlegung, die Gebäude abzureißen und zu renaturieren. Berlin stecke pro Jahr rund 250.000 Euro in die Bewirtschaftung der leerstehenden Gebäude. Dazu seien 4 bis 5 Millionen Euro für die Instandsetzung, unter anderem defekter Dächer gekommen, so die Geschäftsführerin der BIM, Birgit Möhring. "Wir arbeiten mit dem Geld der Berliner Steuerzahler. Wenn Berlin nicht genug Geld für Feuerwehr und Polizei hat, fragt es sich, wieso soviel Geld in Bogensee investieren."

Für eine Instandsetzung der vielen Gebäude seien rund 350 Millionen Euro nötig. Die Infrastruktur sei abgeschaltet. Es gebe weder Wasser noch Strom.