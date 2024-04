29-Euro-Ticket kommt in Berlin am 1. Juli

Der Berliner Senat hat am Dienstag den Weg frei gemacht für ein 29-Euro-Ticket im Tarifbereich AB. Das Angebot soll sich vor allem an Menschen richten, für die das 49-Euro-Ticket zu teuer ist.

"Berlin ist damit Vorreiter für bezahlbare Mobilität in Deutschland und Europa", sagte Wirtschaftssenatorin und BVG-Aufsichtsratschefin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag.



Das Angebot richte sich an Menschen, für die das 49-Euro-Ticket zu teuer sei oder die kein vergünstigtes Firmenticket hätten.



Laut Giffey soll das 29-Euro-Ticket ab dem 1. Juli gültig sein. Der Vorverkauf für das Ticket soll in einer Woche am Dienstag, 23. April beginnen.