Am 29. Januar 2024 stellt die KaDeWe-Gruppe einen Insolvenzantrag. Die Pleite trifft Luxus-Kaufhäuser in drei großen Städten: das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München. Noch am selben Tag nennt der Geschäftsführer der Gruppe, Michael Peterseim, Gründe für den Insolvenzantrag: Die exorbitant hohen Mieten an diesen Standorten würden ein "nachhaltig ertragreiches Wirtschaften nahezu unmöglich" machen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es stehe aber "außer Frage, dass die Gruppe bei normalen Mieten eine starke Zukunft haben kann", so Peterseim. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Aussagen lange nicht, denn seit 2016 hatte das Unternehmen keine Jahresabschlüsse mehr veröffentlicht. Erst Mitte Februar 2024 reicht die KaDeWe-Gruppe die Berichte nach. Wirtschaftsexperten, die diese Jahresabschlüsse nun analysiert haben, bezweifeln, dass allein die hohen Mieten die KaDeWe-Gruppe in die Pleite getrieben haben.

Ein Unternehmen wird üblicherweise schon ab einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 3 bis 4 Prozent in die schlechteste Ratingklasse eingeordnet. Die KaDeWe-Gruppe wäre laut Krehl schon lange nicht mehr in der Lage gewesen, aus eigener Kraft Zins und Tilgung für größere Kredite zu erwirtschaften. "Das ist ein lebendiges totes Unternehmen, das nur noch durch die Finanzierungen von außen durch die Gesellschafter existiert", fasst Krehl sein Ergebnis zusammen.

Die Pressestelle der KaDeWe-Gruppe äußert sich gegenüber rbb24 Recherche nicht zu den Analysen von Wolf und Krehl und verweist auf eine Antwort der Central-Group, dem Mehrheitsgesellschafter der KaDeWe-Gruppe. Dort spricht man von "operative(n) Einschränkungen" während einer Modernisierungsphase, in der die Warenhäuser umgebaut wurden, um mehr Kunden anzulocken. Danach seien die Umsätze gestiegen: "Das Geschäftsjahr 2022/23 war das umsatzstärkste der Gruppe mit einem Bruttotransaktionswert von 728 Millionen Euro, was einem Anstieg von 27 Prozent gegenüber 2015/16 entspricht."

Dass die KaDeWe-Gruppe ohne Zuschüsse durch die Gesellschafter eigentlich “tot” war, lag nach Ansicht von Karl-Heinz Wolf vor allem an sinkenden Umsätzen. Es habe einfach nicht genügend Käufer in den Luxus-Warenhäusern gegeben - und das auch schon vor der Corona-Pandemie, sagt er. So waren die Umsätze schon 2019 gegenüber dem Jahr 2015 um gut ein Viertel zurückgegangen. "Da fehlt also richtig Geld", sagt Karl-Heinz Wolf.

Seit 28 Jahren können Kundinnen und Kunden in den Galeries Lafayette im Luxus schwelgen - zuletzt taten es aber immer weniger und deshalb schließt der Glaspalast in der Friedrichstraße. Nun wurde bekannt: Noch früher als geplant.

Der "Bruttotransaktionswert" bezeichnet den gesamten Umsatz, der in einem Kaufhaus gemacht wird - inklusive des Umsatzes von Firmen, die sich dort eingemietet haben. Handelsexperte Gerrit Heinemann hält den Verweis auf diesen Wert für Schönfärberei, denn in den Luxus-Kaufhäusern der KaDeWe-Gruppe in Berlin, Hamburg und München seien in den vergangenen Jahren immer mehr Flächen an andere Firmen vermietet worden. Daher stieg der Anteil dieser Mieter am Gesamtumsatz bzw. Bruttotransaktionswert zwischen 2015 und 2022 von 40 auf 53 Prozent an.

Gerrit Heinemanns schätzt deshalb, dass auch im Geschäftsjahr 2023 die Hälfte des Bruttotransaktionswertes auf das Konto dieser Mieter geht. "Die 728 Millionen Euro sagen also wenig über den eigenen wirtschaftlichen Erfolg der KaDeWe Gruppe aus. Sie hat den Umsatz der Mieter quasi als Teil des eigenen Umsatzes ausgewiesen", so Heinemann. "Also das hat mehr als ein Geschmäckle und dient sicherlich auch der geschönten Darstellung der Situation." Da der Jahresabschluss noch nicht vorliegt, kann diese Bewertung nicht mit Sicherheit bestätigt werden.