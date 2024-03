Bild: dpa/Schumann

Sorbische Osterreiter sind am Ostersonntag von Ralbitz in der Lausitz bei der traditionellen Osterprozession in die Nachbargemeinde Wittichenau geritten. In neun Prozessionen verkündeten sie die biblische Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. Bei den Sorben wird dieser Brauch des Oster- oder Kreuzreitens seit mehr als fünf Jahrhunderten gepflegt. Die Prozessionen führen von der Heimatkirche der sorbischen Reiter bis ins nächste Dorf. Der Brauch ist ausschließlich Männern vorbehalten. Von ihren festlich geschmückten Pferden aus singen sie Kirchenlieder und sprechen Gebete.