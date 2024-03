Thematisiert werden den Angaben zufolge auch die steigenden Rüstungsausgaben in Deutschland und weltweit. Das Netzwerk Friedenskooperative rechnet für dieses Jahr mit einer hohen Beteiligung an den Ostermärschen.

In Berlin und Brandenburg finden auch in diesem Jahr wieder die traditionellen Ostermärsche statt. Dazu rufen sowohl politische als auch religiöse und gesellschaftliche Bündnisse auf. In diesem Jahr stehen die Veranstaltungen unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und des aktuellen Gaza-Kriegs.

Der Ostermarsch in Berlin startet am Samstag um 13 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Kosmos in der Karl-Marx-Allee, anschließend soll eine Demonstration durch die Innenstadt ziehen.

Auch in einigen Städten Brandenburgs haben Initiativen für den Frieden zu Ostermärschen aufgerufen. Bereits in der Vorwoche gab es eine erste Friedensdemonstration in Potsdam, die Potsdamer Ostermärsche finden nach Angaben der Veranstalter traditionell eine Woche vor Ostern statt, am Gründonnerstag veranstaltete eine Friedensinitiative einen Ostermarsch in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald).

Am Samstag sind Veranstaltungen in Brandenburg an der Havel und in Cottbus angekündigt. Am Ostersonntag ist in Frankfurt (Oder) eine Friedensdemonstration geplant. Und am Ostermontag führt ein Gedenkmarsch vom Mahnmal für die Opfer des Naziregimes in Schwarzheide zum Marktplatz in Ruhland (beide Oberspreewald-Lausitz).