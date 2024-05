Bild: dpa/ADN

Bei einer Jugendweihe in Gera spricht SED-Chef Walter Ulbricht am 2. Februar 1958 im Stadttheater zu über 1000 Jugendlichen. Seit 1954 gehört die Jugendweihe zum gesellschaftlichen Leben in der DDR. Jugendliche werden nach dem 8. Schuljahr feierlich in die Reihen der Erwachsenen aufgenommen und bekennen sich in einem Gelöbnis zu ihrem Staat.