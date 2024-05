An einer polnischen Tankstelle an der deutsch-polnischen Grenze ist Ende April der Kraftstoff verwechselt worden: Statt Benzin bekamen die Autofahrer Diesel getankt. Zahlreiche Motorschäden waren die Folge.

Nach rbb-Informationen häufen sich Motorschäden bei Autofahrern, die ihr Fahrzeug an einer Tankstelle im polnischen Krajnik Dolny, direkt an der deutsch-polnischen Grenze, betankt haben. Mehrere Werkstätten in der Uckermark berichten von Kunden, die anstelle von Benzin Diesel im Tank hatten.

Auf rbb-Anfrage wollte die Tankstelle sich zunächst nicht zu den Vorfällen äußern und verwies an die Pressestelle der Tankstellengruppe "Apexim" im polnischen Zielona Gora. Die Apexim-Gruppe bestätigte dem rbb am Dienstag schriftlich, dass sich der Vorfall im April an der Tankstelle in Krajnik Dolny ereignet habe. "Wir bedauern die entstandene Situation sehr und möchten uns über Sie noch einmal bei den betroffenen Kunden entschuldigen", heißt es in dem Statement.

Als Grund nannte ein Unternehmenssprecher "eine unglückliche Verwechslung seitens des Kraftstofflieferanten und ein falsch etikettiertes Kraftstoffprodukt". Infolgedessen sei es zu Betankungen mit dem falschen Kraftstoff gekommen. Mehrere betroffene Kunden hätten sich daraufhin an die Tankstelle gewandt. Alle Schäden seien vollständig ersetzt worden, heißt es weiter. Die Apexim-Gruppe betonte in ihrer Stellungsnahme, dass der Vorfall einmalig in der Geschichte des Unternehmens sei, auf das es selbst keinen Einfluss gehabt habe.

Die Tankstelle in Krajnik Dolny gehört zu einer kleinen polnischen Tankstellen GmbH, die in Grenznähe zu Deutschland 15 Tankstellen betreibt.