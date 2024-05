Energie Cottbus kann am Sonntag bei Hertha BSC II den Drittliga-Aufstieg schaffen. Das Duell im Jahn-Sportpark birgt jedoch Risiken. Zeitgleich trägt Rivale BFC Dynamo ganz in der Nähe sein Heimspiel aus. Die wichtigsten Infos zu Fans und Sicherheit.

Am kommenden Sonntag könnte es soweit sein: Die Rückkehr des FC Energie Cottbus in die dritte Liga nach fünf langen Jahren. Die Lausitzer müssen am letzten Spieltag der Regionalliga Nordost noch den finalen Schritt gehen - und gegen die U23 von Hertha BSC punkten. Für das Entscheidungsspiel im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist das maximale Kartenkontigent von 10.000 Plätzen nahezu aufgebraucht, berichtet Veranstalter Hertha. Durch die "baurechtliche Stadionkapazitätsdeckung des Berliner Senats" dürfen nicht mehr Tickets verkauft werden, erklärt Hertha BSC.

Allein 7.500 Tickets sind an die Gästefans aus Cottbus gegangen, die jene Partie für ihre Mannschaft zum Heimspiel verwandeln wollen. Wobei das nur offizielle Gästekontigent darstellt. Der Verein selbst rechnet auf rbb|24-Anfrage mit sogar 8.000 bis 9.000 Cottbusern im Jahn-Sportpark, demnach werden ein paar Energie-Fans im Heimblock Platz finden. Innerhalb der ersten Stunde im Online-Verkauf waren bereits über 2.000 Tickets weg, am nächsten Tag dann das gesamte Kontigent. Der Verein gibt an, dass 10.000 bis 12.000 Tickets hätten verkauft werden können. Der Andrang war also groß.

Aufgrund zahlreicher Public-Viewing-Möglichkeiten in der Cottbuser Lokalszene ist nicht damit zu rechnen, dass sich viele Energie-Anhänger auch außerhalb des Stadions in Berlin bewegen werden.