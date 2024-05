Sie bedauern an einigen Stellen, dass Sie mit dem Attentat die Vergangenheit wieder eingeholt hat. Wie sieht denn Ihr Leben gerade aus? Naja, jetzt gerade bin ich auf Lesereise. Das fühlt sich ziemlich vertraut an, weil ich das schon fast mein ganzes Leben lang mache, also bestimmt schon seit 50 Jahren. Aber durch die Corona-Pandemie und die Verletzungen infolge des Attentats war ich seit fünf oder sechs Jahren nicht mehr auf Lesereise. Unterwegs zu sein hat deshalb fast etwas Nostalgisches und ich genieße es. Natürlich müssen wir jetzt wieder vorsichtiger sein als vorher. Aber Vorsicht ist nicht dasselbe wie Angst. Die Sicherheitsmaßnahmen betreffen die Auftritte an öffentlichen Orten. Mein Privatleben geht eigentlich so weiter wie vorher. Außerdem habe ich mit diesen Dingen seit fast 35 Jahren zu tun und bin deshalb leider auch damit vertraut. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss.

Ihr Angreifer war erst 24 Jahre alt, als er Sie niederstach. Er hat nur ein paar Seiten aus "Die Satanischen Verse" gelesen und war noch nicht mal geboren, als der geistliche muslimische Führer des Iran, Ayatollah Khomeini, die Fatwa gegen sie verhängt hat und alle Muslime in der Welt zum Mord an Ihnen aufrief. In "Knife" nennen Sie den Attentäter nur "A". Denken Sie noch an ihn? Immer weniger. Aber ich kann erst wirklich damit aufhören, an ihn zu denken, wenn die rechtlichen Fragen alle geklärt sind und er verurteilt wurde. Ich brauche seine Verurteilung, um damit abschließen zu können. Aber im Alltag denke ich nicht mehr viel über ihn nach. Ich glaube, ich bin ihn beim Schreiben dieses Buches losgeworden, indem ich mich mit ihm auseinandergesetzt habe. Das Entscheidende ist: er ist im Gefängnis, da gehört er hin. Und ich bin in Freiheit, da gehöre ich hin.

Sie sagten einmal, die größte Gefahr für die freiheitliche Welt gehe von Islamisten und anderen religiösen Fanatikern aus. Was halten Sie heute für die größte Gefahr für die Demokratie und die Meinungsfreiheit? Nachdem, was mir nun passiert ist, bin ich auch heute ziemlich überzeugt davon, dass der radikale Islam gefährlich ist. Im Allgemeinen ist religiöser Fanatismus für eine Menge der gegenwärtigen Probleme in der Welt verantwortlich. Aber religiöser Fanatismus ist nicht die einzige Gefahr, vielleicht nicht mal die größte. Die größte Gefahr ist der wachsende Populismus verbunden mit Ignoranz. Wir leben in Zeiten, in denen es Dank der neuen Medien sehr einfach ist, Lügen zu verbreiten. Und ein großer Teil der Leute akzeptiert diese Lügen. Zum Beispiel glaubt um die Hälfte der republikanischen Wähler in den USA, dass die letzte Wahl gestohlen wurde. Dabei wurde sie nicht gestohlen, es war eine faire ehrliche Wahl. Aber Millionen von Menschen glauben, dass sie gestohlen wurde, weil ihnen das immer wieder erzählt wurde. Das ist ein Problem für eine Demokratie. Das kann sehr destabilisierend sein. Lügen sind überall und sie verbreiten sich heute einfacher und schneller. Vielleicht hat im Zeitalter der Lüge, in dem wir leben, die Literatur die Aufgabe, die Menschen daran zu erinnern, was Wahrheit ist.

In welchem Ausmaß verfolgen Sie, was aktuell in Deutschland passiert? Die propalästinensischen und in Teilen anti-israelischen Proteste, auch an den Unis, Ausladungen und Absagen von Veranstaltungen in der Kulturszene führen zu Kontroversen und Diskussionen. Wie stehen Sie dazu?

Dazu kann ich leider nichts sagen, ich kenne mich mit der aktuellen Situation in Deutschland leider nicht aus. Es scheint aber ein universelles Problem zu sein.



Wie denken Sie diesbezüglich über die Situation in den USA?



Ich lehre an der New York University, wo es auch Studentenproteste gab, allerdings nicht so heftig wie an der Columbia, und ich habe dazu eine zwiegespaltene Meinung. Auf der einen Seite haben Studenten natürlich das Recht, dazu zu demonstrieren. In meiner Generation richteten sich unsere Proteste gegen den Vietnam-Krieg. Es ist wichtig, diese Freiheit zu schützen.



Aber es ist auch notwendig sicherzustellen dass sich andere Studenten nicht unsicher dadurch fühlen, oder dass die Proteste in einen antisemitischen Diskurs abgleiten, was in vielen Fällen passiert ist. Es ist also sehr schwer das auszubalancieren. Die verschiedenen Uni-Verwaltungen sind damit unterschiedlich umgegangen, einige besser, einige schlechter. Bewaffnete Polizei auf Studenten loszulassen, ist nicht so eine gute Idee, finde ich, aber auf der anderen Seite ist es auch keine gute Idee, College-Gebäude zu besetzen und zu beschädigen.



Tatsache ist, dass jeder normale Mensch nur erschüttert darüber sein kann, was gerade in Gaza passiert, über das Ausmaß an unschuldigen Toten. Ich finde aber, die Demonstrierenden könnten ruhig auch mal die Hamas erwähnen. Denn mit ihnen fing das alles an. Und Hamas ist eine terroristische Organisation. Und es ist doch komisch, dass eine junge progressive Studentenpolitik eine faschistische terroristische Gruppe unterstützt, denn das tun sie auf eine Art. Sie fordern "free palestine", befreit Palästina.



Ich war die meiste Zeit meines Lebens für einen eigenen palästinensischen Staat. Seit den 1980ern schon. Aber wenn es jetzt einen palästinensischen Staat gäbe, würde er von der Hamas geführt und wir hätten einen Taliban-ähnlichen Staat. Einen Satellitenstaat des Iran. Ist es das, was die progressiven Bewegungen der westlichen Linken erschaffen möchte? Es gibt dazu nicht gerade viele tiefe Gedanken, sondern vor allem eine emotionale Reaktion auf die Toten in Gaza. Das ist ok. Aber wenn es in Antisemitismus abgleitet und manchmal sogar in Unterstützung für die Hamas, dann wird es problematisch.