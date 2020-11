Am neuen Hauptstadtflughafen BER ist am Sonntagmorgen die erste offizielle Maschine gestartet. Eine Easyjet-Maschine mit 64 Passagieren hob am Morgen von Schönefeld in Richtung London-Gatwick ab. Insgesamt stehen am Sonntag 23 Starts und Landungen auf dem Flugplan für das neue Terminal, etwa von und nach Zürich, Istanbul und Gran Canaria.

Der neue Flughafen mit dem Beinamen "Willy Brandt" war am Samstag unter Protesten eröffnet worden. Unter anderen demonstrierten Taxifahrer und Klimaschützer. Nach zwei Landungen mit geladenen Gästen am Nachmittag brachten am Abend mehrere Flugzeuge erste Urlauber zu den Gates des Flughafens.