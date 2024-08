Bild: akg-images

Auch von ihm gibt es noch Spuren in der Stadt: Lenin. Als überlebensgroßes 19 Meter hohes Denkmal stand der kommunistische Revolutionär seit 1970 auf dem damaligen Leninplatz in Friedrichshain in Ost-Berlin. Kurz nach der Wiedervereinigung, 1991, wurde das Denkmal auf Betreiben des damaligen Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diebgen (CDU) abgebaut. Lenin wurde 1992 in den Müggelbergen in Berlin-Köpenick verbuddelt – und blieb dort 24 Jahre lang. Er ist jetzt, tief im Berliner Westen, in der Spandauer Zitatelle neben anderen Berliner Denkmälern zu sehen.

