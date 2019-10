Berlin erinnert im November mit mehr als 200 Veranstaltungen an den Mauerfall vor 30 Jahren. Geplant ist eine Festivalwoche an sieben Tagen und sieben Orten in der Stadt. Besucher können während dieser Zeit auf einer Route der Revolution Lesungen, Filme, Installationen und Open-Air-Ausstellungen erleben. Außerdem soll es Gespräche mit Zeitzeugen geben.

Eröffnet werden soll das vielschichtige Programm am 4. November um 17.30 Uhr auf dem Berliner Alexanderplatz vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), kündigte die Kulturprojekte GmbH am Freitag an. Das Unternehmen organisiert Feiern im Auftrag des Berliner Senats. Damit wird zugleich an die größte Protestaktion in der DDR vor 30 Jahren erinnert, als sich dort Hunderttausende versammelten und für Demokratie und Reisefreiheit demonstrierten.

Veranschlagt sei ein Budget von rund zehn Millionen Euro. Davon fließen etwa fünf Millionen Euro in das Programm, wie eine Unternehmenssprecherin sagte. Weitere 2,5 Millionen Euro seien für Sicherheit und Infrastruktur einkalkuliert.