Der gewalttätige Angriff auf den SPD-Europakandidaten Matthias Ecke in Dresden hat auch in Berlin und Brandenburg Entsetzen ausgelöst. "Das ist eine abscheuliche und schockierende Tat", schrieb Berlins Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Samstag auf der Plattform X. "Wir lassen uns in unserem Einsatz für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität nicht einschüchtern."

Ecke war am Freitagabend beim Plakatieren in Dresden von vier Unbekannten attackiert worden, er liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus [tagesschau.de].