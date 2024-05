Prof. Dr.-Ing. Falk Jaeger studierte Architektur und Kunstgeschichte in Braunschweig, Stuttgart und Tübingen, lehrte Baugeschichte und Architekturtheorie an verschiedenen Hochschulen und lebt als freier Architekturkritiker für Tages- und Fachpresse, Publizist und Kurator in Berlin.

rbb|24: Das Humboldt-Forum und der Palast der Republik in Berlin-Mitte erhitzen bis heute die Gemüter. In Potsdam ist es der Wiederaufbau der Garnisonskirche. In Frankfurt am Main die Rekonstruktion der Altstadt. Es scheint, es gäbe es eine Seite, die einen Teil der Vergangenheit architektonisch zurückholen will, während die andere Seite andere Pläne hat. Warum wird da so erbittert gestritten?

Falk Jaeger: Es wird gestritten, weil die moderne und heutige Architektur in ihrer Bildhaftigkeit an die historische Architektur nicht heranreicht. Das ist aber eigentlich eine Scheindiskussion, denn es gibt ja Möglichkeiten, auch mit moderner Architektur abwechslungsreiche Quartiere zu gestalten, die dem Auge etwas zum Sehen bieten. So hätten Menschen eine Möglichkeit, sich mit dieser Architektur zu identifizieren, weil sie etwas Besonderes, Wiedererkennbares ist.

Da spricht man von Heimatbildung. Das ist vielleicht ein altertümliches Wort - es bedeutet aber, dass ich eine Architektur erzeuge, mit der die Menschen etwas anfangen können, in die sie sich verlieben können und an die sich gerne zurückerinnern. Das leistet die moderne Architektur aus verschiedenen Gründen heute nicht mehr richtig und deswegen gibt es diesen nostalgischen Drang, historische Architektur zu rekonstruieren. Man darf allerdings das Nutzungsproblem nicht aus den Augen verlieren.