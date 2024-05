In Deutschland am längsten verheiratet: Ehepaar feiert den 80. Hochzeitstag

Während des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1944, heirateten die beiden in Berlin. "Ich war knapp 19 und mein Mann 22", erinnert sich die heute 98-jährige Ursula Schmelzer an ihre Hochzeit. Gottfried Schmelzer war ein Jahr vorher aus Rumänien nach Berlin gekommen und lernte seine spätere Frau bei der Arbeit in einer Verwaltungsbehörde kennen.

Das Ehepaar Ursula und Gottfried Schmelzer feiert seinen 80. Hochzeitstag und ist damit laut Staatskanzlei Rheinland-Pfalz das derzeit in Deutschland am längsten verheiratete Paar.

"Unsere Hochzeit hat schon ein paar Stolpersteine gehabt", erinnert sich der 102-Jährige. Die notwendigen Papiere seien nicht auffindbar gewesen, weil das zuständige Berliner Standesamt ausgebombt worden war. "Dann ging die Telefoniererei los." Die Papiere waren in den Harz ausgelagert worden. Schmelzer machte sich auf den Weg. "Am nächsten Tag konnten wir heiraten."

Zunächst lebte das Paar in Frankfurt (Oder), dem Heimatort von Ursula. Im Februar 1945 sei der Mann dann eingezogen worden, und an Heiligabend habe er - zurück aus der Gefangenschaft - wieder zu Hause angeklopft, erzählt das Paar. Ende 1952 flüchtete das Paar mit seinen drei kleinen Kindern über Berlin in den Westen. Heute leben die beiden in Bad Sobernheim (Rheinland-Pfalz).