Straßenfest in Berlin - Am Pfingstwochenende steigt der Karneval der Kulturen in Kreuzberg

Fr 17.05.24 | 07:26 Uhr

picture alliance/SULUPRESS.DE/Marc Vorwerk Audio: rbb24 Inforadio | 17.05.2024 | Michael Ernst | Bild: picture alliance/SULUPRESS.DE/Marc Vorwerk

Musik, Tanz und eine bunte Karawane als Höhepunkt: Zum diesjährigen Karneval der Kulturen werden am Pfingstwochenende Tausende Besucher in Berlin-Kreuzberg erwartet. Was die Feiernden erwartet und welche Straßen gesperrt sein werden.

Und wieder steigt das mehrtägige Straßenfest Karneval der Kulturen in Berlin-Kreuzberg. Los geht es am 17. Mai mit zahlreichen Veranstaltungen und Bühnenprogramm rund um den Blücherplatz. Das Fest endet am 20. Mai. Am Sonntag, dem 19. Mai, zieht ein Umzug über die Gneisenaustraße und endet am Hermannplatz. 60 Gruppen zeigen dabei ab 14 Uhr ihre Shows. Die Veranstalter rechnen wieder mit gut einer halben Million Besuchern. Für den Karneval der Kulturen werden laut Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ab Donnerstag mehrere Straßen um den Blücherplatz in Kreuzberg gesperrt. Für den Umzug am Sonntagmittag (ab 12.30 Uhr) würden zudem unter anderem die Yorckstraße, Südstern, Hasenheide, Hermannplatz und teilweise die Karl-Marx-Straße für den Autoverkehr gesperrt.



Aufruf zum Müllsammeln

Auch in diesem Jahr würden sich viele Darbietungen politisch gegen Rechtsextremismus, für Klimaschutz sowie für ein starkes Miteinander einsetzen, sagte die Sprecherin des Karnevals. Der Karneval der Kulturen will auch selbst nachhaltiger werden. Für das kommende Jahr kündigen die Veranstalter an, beim Umzug ohne Verbrennungsmotoren auskommen zu wollen. In diesem Jahr haben demnach zwei Drittel der Gruppen zugesagt, mit Lastenrädern, Rikschas oder von selbstgeschobenen Plattformen teilzunehmen. Am Montag nach dem Umzug sind die Teilnehmer außerdem dazu aufgerufen, sich um 16 Uhr am Südstern zu treffen, um den vom Umzug liegengebliebenen Müll aufzusammeln.

In diesem Jahr findet der Karneval der Kulturen zum 26. Mal statt. Im vergangenen Jahr fand das Fest zum ersten Mal nach einer mehrjährigen pandemiebedingten Pause statt. Dabei feierten mehr als eine halbe Million Menschen. In den Jahren vor der Pandemie waren jährlich etwa 700.000 Besucher:innen aus aller Welt zum Karneval der Kulturen gekommen. Das Straßenfest hatte 1996 als kleines Multikulti-Fest von Ausländer-Initiativen begonnen. Die Veranstalter wollen mit dem Karneval der Kulturen nach eigenen Angaben ein Zeichen "für eine offene und pluralistische Gesellschaft" setzen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 17.05.2024, 07:25 Uhr