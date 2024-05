Der Dachstuhl eines Hauses in der Torstraße in Berlin-Mitte ist in Brand geraten. Derzeit löscht die Feuerwehr mit etwa 90 Einsatzkräften die Flammen, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem rbb am Freitagnachmittag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzten und der Brand vergrößere sich nicht weiter, so der Sprecher weiter. Die Brandursache ist demnach bislang unklar.

Das Haus befindet sich in der Nähe des Rosenthaler Platzes. Es kam zu starker Rauchentwicklung.