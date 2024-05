Bei der Mitgliederbefragung hatten die gut 18.000 Berliner Sozialdemokraten in zwei Runden die Möglichkeit, ihr Votum über die Landesspitze abzugeben. Die Abstimmung war online oder per Brief möglich. Die Stichwahl endete am späten Freitagabend. Daran beteiligten sich laut Parteispitze rund 52,5 Prozent der Parteimitglieder. In der ersten Runde waren es 47,6 Prozent.