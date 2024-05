Der Protestmarsch führt vom Oranienplatz in Kreuzberg in Richtung Rotes Rathaus bis zur Spandauer Straße in Mitte. Ursprünglich war die Route bis zum Brandenburger Tor geplant. Das wurde jedoch kurzfristig geändert - mutmaßlich aus Sicherheitsgründen, so die Polizeisprecherin. Derzeit gebe es allerdings keine größeren Zwischenfälle. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit rund 500 Einsatzkräften vor Ort.

Anlass für die Demonstration ist der palästinensische Gedenktag Nakba am vergangenen Mittwoch: Er erinnert an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels.

Am Mittwochabend gab es in Charlottenburg eine friedliche Demonstration mit etwa 600 Teilnehmern. Im Anschluss kam es jedoch in Berlin-Neukölln zu Tumulten.