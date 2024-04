Ab Dienstag könnten Berlinerinnen und Berliner die Wahlbenachrichtigungen zur Europawahl im Briefkasten haben. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Wer per Brief abstimmen möchte, kann dies bereits tun.

Rund sechs Wochen vor der Europawahl am 9. Juni beginnt am Montag in Berlin der Versand der Wahlbenachrichtigungen an knapp 2,8 Millionen Wahlberechtigte. Gleichzeitig öffnen in den Bezirken die Briefwahlämter.

Wer per Brief abstimmen möchte und nicht am Wahltag im Wahllokal, kann direkt vor Ort seine Kreuzchen machen oder die Briefwahlunterlagen beantragen, um zu Hause in Ruhe seine Entscheidung zu treffen. Das ist online, mittels eines formlosen schriftlichen Antrags oder durch Rücksendung der entsprechend ausgefüllten Wahlbenachrichtigung möglich.